Вчора у Кременчуці підтвердили 8 випадків інфікування COVID-19

22 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
7 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.
Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 21 грудня у Кременчуці зареєстрували 3 нові випадки захворювання на COVID-19.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер