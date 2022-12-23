Вчора у Кременчуці підтвердили 8 випадків інфікування COVID-19

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22 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

5 жінок віком від 42 до 80 років;

3 чоловіки віком від 31 до 73 років.

7 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 233;

одужало - 26 438;

померло - 735.

Нагадуємо, що 21 грудня у Кременчуці зареєстрували 3 нові випадки захворювання на COVID-19.