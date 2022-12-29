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У скільки кременчужанам обійдеться новорічний стіл

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 239

 

А скільки ви плануєте витратити?

Кременчуцький ТелеграфЪ порахував, скільки цьогоріч коштуватиме застілля на стандартну родину з двох батьків та однієї дитини.

Традиційне новорічне меню:

  • Олів'є
  • Картопля пюре
  • Запечена курка
  • Нарізка
  • Бутерброди з ікрою
  • Мандарини
  • Шампанське
  • Безалкогольний напій
  • Солодкий подарунок.

Цьогоріч кілограм мандаринів коштує 65 грн, безалкогольний газований напій в середньому – 30 грн. А ось з ціною за шампанське та солодкий подарунок визначитись складніше, позаяк ціни за пляшку шампанського коливаються від 80 до 400 грн, а за солодкий подарунок — від 60 до 360 грн. Тож, беремо середню ціну за шампанське 150 грн і за подарунок – 130 грн.

 

За традицією, жоден святковий стіл не обійдеться без картоплі: 2 кг картоплі коштує 15 грн та 500 г молока — 20 грн. Тож картопляне пюре коштуватиме 35 грн.

Одна пачка майонезу вагою 500 г, в середньому коштує 60 грн і його вистачить для приготування курки та салату олів'є. Тому запечена курка фарширована яблуками обійдеться приблизно у 266 грн. Ціла тушка коштуватиме 230 грн, майонез для соковитості курки, два яблука – 3 грн та одна цибулина, також, коштує 3 грн.

  

А класичне олів'є з вареною ковбасою буде коштувати близько 326 грн. Вартість яєць 67 грн за 10 штук, ковбаси вареної — 114 грн за 500 г, маринованих огірків — 78 грн за 1 кг, горошку — 30 грн за баночку, картоплі — 7,40 грн за 1 кг і майонез.

Тарілка з оливками та нарізкою із ковбаси салямі та твердого сиру буде коштувати загалом 222 грн. На цю суму можна купити 420 г копченої ковбаси, 160 г сиру та 280 г чорних оливок.

 

Також новорічний стіл не обійдеться без бутербродів з ікрою: смачний свіжий багет можна придбати за 25 грн, пачка масла в середньому коштує 60 грн, а вартість баночки червоної ікри 260 грн за 100 грамів. Тобто така закуска буде коштувати кременчужанам 345 грн.

Загалом, святкування нового 2023 року зі стандартним меню кременчужанам обійдеться у 1569 грн. Але кожен кременчужанин обирає сам бюджет і що ставити на стіл, тож бажаємо гарних новорічних свят і рідних поруч!

Нагадаємо, ми проводили опитування чи святкуватимуть кременчужани Новий рік.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Новий рік святкування свято

Скільки ви плануєте витратити на новорічне застілля?

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