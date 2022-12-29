Окрім військової допомоги цьогоріч Україна отримала від Заходу $31 млрд грантів та кредитів

Утриматись на плаву Україні допомогли західні кредити та безповоротні гранти, яких з початку повномасштабної війни надано на загальну суму у понад 31 млрд доларів. І це не рахуючи військової підтримки. Наступного року Україні потрібно ще більше фінансової допомоги.
Про це в інтерв’ю видавництву РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, кошти надходили нерівномірно через те, що ніхто на Заході не планував давати ці кошти Україні, а усі рішення про допомогу приймали «з коліс», змінюючи державні бюджети своїх країн, що дуже непросто.
Сергій Марченко повідомив, що наступного року ЄС планує надати Україні 18 млрд євро, а США — 9,9 млрд доларів. Окрім того, допомагати готові й інші країни, адже дефіцит держбюджету України на 2023 рік складає близько 38 млрд доларів.
Міністр згадав про Світовий банк та назвав країни, які цього року надавали фінансову допомогу Україні: Канада, Велика Британія, країни Євросоюзу, серед яких Франція, Італія, Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Латвія, Литва, Австрія, Бельгія. Навіть Албанія з Ісландією допомагали Україні бюджетною підтримкою.
Нагадаємо, у 2023 році 43% державного бюджету України спрямують на оборону та безпеку — це понад 1 трлн 141 млрд грн (понад $30 млрд), або 18,2% ВВП.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер