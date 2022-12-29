З 1 січня відправка посилок у Польщу через EMS «Укрпошти» подешевшає на 75%

З 1 січня тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS (сервіс прискореної міжнародної доставки «Укрпошти») будуть знижені на 75%.
Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».
Відтак, посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки — 7-14 днів.
Нові тарифи будуть доступні й для українських підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.
Раніше ми писали, що «Укрпошта» доставляє дублікати свідоцтв і витяги з ДРАЦС.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер