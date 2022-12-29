З 1 січня відправка посилок у Польщу через EMS «Укрпошти» подешевшає на 75%

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 391

З 1 січня тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS (сервіс прискореної міжнародної доставки «Укрпошти») будуть знижені на 75%.

Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

Відтак, посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки — 7-14 днів.

Нові тарифи будуть доступні й для українських підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.

— Разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та «Укрзалізницею» продовжуємо робити все, щоб в новому році поїхав наш перший міжнародний вагон. І тоді швидкість та якість доставки ще більше покращиться, — розповів Ігор Смілянський.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» доставляє дублікати свідоцтв і витяги з ДРАЦС.