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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Україна отримала понад 250 тисяч доз вакцин з Календаря профілактичних щеплень

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 253

 

Вакцини, які отримує наша країна останнім часом, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів

Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставив в Україну 190 тис. доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу, а також 60 тис. доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Цього року ЮНІСЕФ уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору/краснухи/паротиту, дифтерії/правця, гепатиту В, сказу. Вакцини, які отримує наша країна останнім часом, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів.

 

— Нагадаємо, що вакцини з Національного календаря щеплень доступні для населення безоплатно, — наголосили у МОЗ.

Раніше ми писали, що Полтавщина отримала автомобіль для транспортування вакцин від Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: вакцини календар щеплень вакцинація ЮНІСЕФ безоплатно допомога безоплатна медицина
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