Україна отримала понад 250 тисяч доз вакцин з Календаря профілактичних щеплень

Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставив в Україну 190 тис. доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу, а також 60 тис. доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Цього року ЮНІСЕФ уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору/краснухи/паротиту, дифтерії/правця, гепатиту В, сказу. Вакцини, які отримує наша країна останнім часом, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів.
Раніше ми писали, що Полтавщина отримала автомобіль для транспортування вакцин від Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер