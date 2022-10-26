Полтавщина отримала автомобіль для транспортування вакцин, про що сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Автомобіль оснащений спеціальним холодильним обладнанням для підтримання температурного режиму +2…+8 С°. Це дасть змогу доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорони здоров'я в межах області.
Авто передав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер