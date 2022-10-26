Підтоплень вулиць має бути менше: у місті прочистили понад 2,7 тис. ливнівок

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 256

З початку року комунальники від сміття розчистили 2 743 решітки зливової каналізації, 22 оголовки водопропуску, промили понад 6 тис. погонних метрів мережі зливової каналізації, відремонтували 61 зливоприймальний колодязь. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Такі роботи проводяться для підготовки мережі вуличної зливової каналізації до пропуску сезонних вод, щоб під час сильних опадів або танення снігу зменшити ризики виникнення підтоплень окремих міських територій.

Раніше ми писали, що Кременчук закупив техніку для ліквідації аварій на мережах.