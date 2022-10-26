У центрі Кременчука через непрацюючі світлофори сталася ДТП

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 2

На перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні сталася ДТП. Зіткнулися дві легкові автівки – «Славута» і Chevrolet Aveo.

Попередньо аварія сталася через непрацюючий світлофор. Постраждалих у ДТП немає.

Патрульна поліція Кременчука звертається до водіїв із закликом дотримуватися безпечної дистанції та правил дорожнього руху під час проїзду нерегульованих перехресть.