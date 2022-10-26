У центрі Кременчука через непрацюючі світлофори сталася ДТП

На перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні сталася ДТП. Зіткнулися дві легкові автівки – «Славута» і Chevrolet Aveo.
Попередньо аварія сталася через непрацюючий світлофор. Постраждалих у ДТП немає.
Патрульна поліція Кременчука звертається до водіїв із закликом дотримуватися безпечної дистанції та правил дорожнього руху під час проїзду нерегульованих перехресть.
- Шановні мешканці Кременчука, на деяких ділянках нашого міста тимчасово не працюють світлофори. Пам’ятайте, що проїжджаючи нерегульоване перехрестя, водій повинен керуватися жестами регулювальника, дорожніми знаками, дорожньою розміткою або «правилом правої руки».
Будьте обережні та відповідальні. Дотримуйтесь безпечної дистанції. Не поспішайте. Обов’язково надавайте перевагу в русі спецтранспорту, - йдеться на офіційній сторінці патрульної поліції Кременчука у фейсбуці.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер