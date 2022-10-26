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Світлана Гордієнко та Сергій Ройко завоювали нагороди на міжнародних змагань з фітнесу та бодібілдингу

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 114

 

Кременчужани везуть додому золоті нагороди 

У Південній Кореї з 19 по 23 жовтня відбувся чемпіонат світу IFBB серед жінок з фітнесу та Кубку світу IFBB серед чоловіків з бодібілдингу. Участь у змаганнях взяли двоє кременчужан Світлана Гордієнко та Сергій Ройко.

Віцепрезидент федерації бодібілдингу України, Президент Полтавської IFBB та тренер спортсменів Олександр Гордієнко розповів, що команда України стала чемпіоном світу серед майстрів та юніорів та завоювала друге золото серед жінок.

Три кубки та «золото» завоювала Світлана Гордієнко у категорії жінки-майстри 40-44 років, в абсолютній категорії майстрів бодіфітнесу та жінки бодіфітнес до 158 см. Тренується та працює спортсменка у фітнес-клубі «Тонус».

Сергій Ройко переміг у категорії менс-фізик понад 176 см та в абсолютній першості в Кубку світу серед чоловіків. Також в рамках проведення чемпіонату світу Сергій став переможцем категорії фіт-пари з киянкою Олександрою Суманеєвою.

А вже на початку листопада Серій Ройко візьме участь у чемпіонаті світу, який пройде в Іспанії з 2 до 8 листопада.

Загалом участь у змаганнях взяли троє спортсменів з Полтавщини:

  • Сергій Ройко - абсолютний чемпіон Кубку світу в категорії менс-фізик та чемпіон світу в категорії фітнес-пари;
  • Світлана Гордієнко - чемпіонка світу в категорії бодіфітнес до 158 см, абсолютна чемпіонка світу серед бодіфітнесу майстри
  • Олена Бойко - чемпіонка світу в категорії фітнес-бікіні юніорки до 166 см, віцечемпіонка світу в категорії фітнес-бікіні жінки до 162 см.

Збірна команда України з бодібілдингу посіла перші місця у командному заліку на чемпіонаті світу IFBB серед жінок, юніорок і майстрів та друге - серед чоловіків.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг
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