На території Кременчуччини у вечірній час тренуватимуться військові

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Сьогодні, 26 жовтня, на території Піщанської та Градизької громад у вечірній час проводитимуть тактичні навчання. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

- На території Піщанської та Градизької громад у вечірній час проводитимуть тактичні навчання. На території Полтавської громади – навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна! - повідомив Дмитро Лунін.