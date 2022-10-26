На території Кременчуччини у вечірній час тренуватимуться військові
Сьогодні, 13:04
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Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій!
Сьогодні, 26 жовтня, на території Піщанської та Градизької громад у вечірній час проводитимуть тактичні навчання. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
- На території Піщанської та Градизької громад у вечірній час проводитимуть тактичні навчання. На території Полтавської громади – навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна! - повідомив Дмитро Лунін.
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