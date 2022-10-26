Без води не залишимося: у Кременчуці є 202 трубчасті колодязі

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Перелік адрес, де вони знаходяться

У Кременчуці функціонує 202 трубчасті колодязі. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Департамент житлово-комунального господарства надав перелік адрес їхнього розташування:

Нагадуємо, що на позачерговій сесії 22 серпня депутати Кременчуцької міської ради затвердили рішення виконавчого комітету від 18 серпня 2022 р. про виділення коштів із стабілізаційного фонду департаменту ЖКГ для КП «Кременчукводоканал» на відновлення трубчастих колодязів на території громади.

Раніше ми писали, що у Кременчуці готують аварійний запас води.