У лікарнях України з'являться клінічні психологи, психотерапевти та капелани

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В українських лікарнях офіційно працюватимуть клінічні психологи, психотерапевти та капелани. Ці посади впровадили для більшої ефективності надання мультидисциплінарної паліативної та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Так, наказом МОЗ від 30.09.2022 №1782 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року №385» до переліку посад професіоналів із вищою немедичною освітою включили посади «клінічний психолог», «психотерапевт» і «капелан в охороні здоров'я».

- В умовах повномасштабної війни в Україні надзвичайно важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, який враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта, - йдеться у повідомленні.

Допомога, яку надаватимуть відповідні професіонали, включена до Класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 та є складовою реабілітаційної й паліативної допомоги, що визначено Законом України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та Порядком надання паліативної допомоги, затвердженим наказом МОЗ від 04.06.2020 №1308.

Наказом МОЗ №1782 визначено вимоги до спеціальності та спеціалізації цих фахівців:

Впровадження посад «клінічний психолог» та «психотерапевт» відбулося зокрема у межах реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки населення, а професію «капелан в охороні здоров’я» минулого року внесли до Класифікатора професій ДК 003:2010.

Крім того, паралельно за участі Громадської ради при МОЗ з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Асоціації капеланів в охороні здоров’я України опрацьовуються вимоги до клінічної підготовки капеланів відповідно до кращих міжнародних стандартів.

- У багатьох провідних країнах світу посаду капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу. Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також на членів їх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал. При цьому, капеланські служби формуються з обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі. Вже сьогодні в окремих закладах охорони здоров’я, зокрема Франківщини, Київщини та Львівщини, капеланів офіційно прийнято на роботу, - розповіли у МОЗ.

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