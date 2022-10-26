У лікарнях України з'являться клінічні психологи, психотерапевти та капелани

В українських лікарнях офіційно працюватимуть клінічні психологи, психотерапевти та капелани. Ці посади впровадили для більшої ефективності надання мультидисциплінарної паліативної та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Так, наказом МОЗ від 30.09.2022 №1782 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року №385» до переліку посад професіоналів із вищою немедичною освітою включили посади «клінічний психолог», «психотерапевт» і «капелан в охороні здоров'я».
Допомога, яку надаватимуть відповідні професіонали, включена до Класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 та є складовою реабілітаційної й паліативної допомоги, що визначено Законом України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та Порядком надання паліативної допомоги, затвердженим наказом МОЗ від 04.06.2020 №1308.
Наказом МОЗ №1782 визначено вимоги до спеціальності та спеціалізації цих фахівців:
Впровадження посад «клінічний психолог» та «психотерапевт» відбулося зокрема у межах реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки населення, а професію «капелан в охороні здоров’я» минулого року внесли до Класифікатора професій ДК 003:2010.
Крім того, паралельно за участі Громадської ради при МОЗ з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Асоціації капеланів в охороні здоров’я України опрацьовуються вимоги до клінічної підготовки капеланів відповідно до кращих міжнародних стандартів.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер