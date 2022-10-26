На Полтавщині вантажівка на смерть збила пенсіонера

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25 жовтня близько 21.20 на 155 км автодороги Решетилівка-Кобеляки-Дніпро-Царичанка вантажний автомобіль Renault Magnum під керуванням 56-річного мешканця Київської області наїхав на 84-річного жителя міста Решетилівки.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, до сектору поліцейської діяльності №1 (м. Решетилівка) про аварію повідомили очевидці події.

Внаслідок наїзду пенсіонер від отриманих травм загинув на місці.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують причини та обставини події. Досудове розслідування триває.