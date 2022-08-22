На відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці міська влада виділила 350 тис грн

Вчора, 22:08 Переглядів: 218

Депутати Кременчуцької міської ради сьогодні, 22 серпня, на позачерговій сесії затвердили рішення виконавчого комітету від 18.08.2022 року про виділення коштів із Стабілізаційного фонду Департаменту ЖКГ для КП «Кременчукводоканал» на відновлення трубчастих колодязів на території громади. Комунальне підприємство звернулося до мерії з проханням про виділення коштів для виконання цих робіт. Згідно затвердженого рішення, КП «Кременчукводоканал» отримає з міського бюджету на відновлення трубчатих колодязів 350 тис грн.

Відновлення трубчатих колодязів є одним із заходів по підготовці міста до функціонування в умовах надзвичайної ситуації у воєнний період.