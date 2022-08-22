«Коло Турботи»: безкоштовна допомога дитячого психолога
Сьогодні, 21:30
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До уваги батьків! Безкоштовна допомога дитячого психолога
Проект «Коло Турботи. Психологічне здоров'я кожної родини» пропонує підтримку в ці важки часи батькам, яких хвилює психічний стан їх дитини.
Якщо ваша дитина:
- лякається сирени чи гучних звуків;
- не може пристосуватися до нового місця;
- боїться відійти від близьких навіть на крок;
- замкнулася у собі чи проявляє нетипову для себе поведінку, пережила травмуючий досвід;
- телефонуйте та отримайте професійну консультацію дитячого психолога.
Гаряча лінія психологічної підтримки
0800-331-391
Щодня з 16.00 до 20.00
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