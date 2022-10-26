На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєрів, які завдали збитків на 2,2 млн грн

У ніч на 26 жовтня працівники Управління авіації та поліції на воді разом із працівниками водної поліції Кременчуцького районного управління провели спільне патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища. Поліцейські викрили трьох браконьєрів, які незаконно виловили близько 150 кг риби. Документування злочинної діяльності здійснює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Глобине) та працівники Полтавського рибоохоронного патруля. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом підрозділ дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі.
Крім цього, стосовно порушників склали адміністративні матеріали за статтею 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тривають слідчі дії.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер