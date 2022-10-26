На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєрів, які завдали збитків на 2,2 млн грн

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У ніч на 26 жовтня працівники Управління авіації та поліції на воді разом із працівниками водної поліції Кременчуцького районного управління провели спільне патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища. Поліцейські викрили трьох браконьєрів, які незаконно виловили близько 150 кг риби. Документування злочинної діяльності здійснює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Глобине) та працівники Полтавського рибоохоронного патруля. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- У межах Сулинського державного заказника, поблизу села Святилівки Градизької громади Кременчуцького району поліцейські виявили 43-річного мешканця Кіровоградської області та двох місцевих мешканців 36 та 28 років, які на гумовому човні з навісним двигуном здійснили незаконний вилов 150 кілограмів риби шістьма сітками загальною довжиною близько 1800 метрів. За попередніми підрахунками, фігуранти завдали збитки державі на суму понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Наразі речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом підрозділ дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі.

Крім цього, стосовно порушників склали адміністративні матеріали за статтею 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тривають слідчі дії.