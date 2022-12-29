На Полтавщині у пожежі загинули батько й син

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Батько помер на місці, син – у реанімації

27 грудня на Миргородщині у пожежі загинули батько й син. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

Після 23.00 до поліції надійшло повідомлення від мешканки багатоповерхового будинку про задимлення в під’їзді, відчутний запах газу та пожежу в одній з квартир.

На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, працівники пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та аварійна служба газу. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили у квартирі двох чоловіків: 63-річного батька та 37-річного сина.

На жаль, старший чоловік загинув на місці. Інший постраждалий помер у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.

Як повідомив т.в.о. начальника слідчого відділу Миргородського райвідділу поліції Геннадій В‘юн, причиною надзвичайної ситуації може бути замикання електропроводки, але точно буде відомо після отримання висновків фахівців.

Поліцейський зазначив, що відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначені експертизи. Тривають слідчі дії.