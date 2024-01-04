За рік «Спецсервіс-Кременчук» прилаштував у домівки 183 безпритульні тварини

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» працює над зменшенням безпритульних тварин у місті. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Працівники закладу тварин стерилізують, лікують та надають іншу необхідну допомогу. Також їм намагаються знаходити нові родини.
Протягом 2023 року у закладі перебувало 1545 тварин — 894 собаки та 651 кіт. 671 тварину стерилізували, 312 — вакцинували, 183 тварини знайшли собі нових господарів. Торік прилаштували 188 тварин.
У підприємстві просять усіх бажаючих допомагати тваринам та приносити до закладу необхідні речі:
Знаходиться «Спецсервіс-Кременчук» вулиця Левка Лук’яненка, 48/75.
Нагадаємо, у цьому році міська влада планує виділити на опіку над безпритульними тваринами понад 29 мільйонів гривень, із них 12 мільйонів підуть на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук».
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