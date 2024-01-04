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За рік «Спецсервіс-Кременчук» прилаштував у домівки 183 безпритульні тварини

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 170

  

Тварин стерилізують, лікують та намагаються віддавати у нові родини

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» працює над зменшенням безпритульних тварин у місті. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Працівники закладу тварин стерилізують, лікують та надають іншу необхідну допомогу. Також їм намагаються знаходити нові родини.

Протягом 2023 року у закладі перебувало 1545 тварин — 894 собаки та 651 кіт. 671 тварину стерилізували, 312 — вакцинували, 183 тварини знайшли собі нових господарів. Торік прилаштували 188 тварин

У підприємстві просять усіх бажаючих допомагати тваринам та приносити до закладу необхідні речі:

  • м’ясо (будь-яке, окрім жирної свинини та кісток), корм (сухий або вологий, для собак та котів); 
  • теплі речі (куртки, светри, пальта); 
  • матраци (без пружин), простирадла, подушки (не пір’яні), постільна білизна, килими; 
  • посуд металевий (каструлі, миски, відра); 
  • шприци (2 мл і 5 мл); 
  • пелюшки поглинаючі 60*90; 
  • рукавички нітрилові (розмір S).

Знаходиться «Спецсервіс-Кременчук» вулиця Левка Лук’яненка, 48/75.

Нагадаємо, у цьому році міська влада планує виділити на опіку над безпритульними тваринами понад 29 мільйонів гривень, із них 12 мільйонів підуть на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук безпритульні тварини Спецсервіс-Кременчук
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