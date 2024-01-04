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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Наприкінці серпня у школах Полтавщини почнуть працювати офіцери безпеки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 227

 

На спільній нараді освітяни та поліціянти обговорили посадові обов’язки та вимоги до майбутніх кандидатів

Уже наприкінці серпня у школах Полтавщини почнуть працювати офіцери безпеки. Про це на спільній нараді із представниками органів управління освітою громад області та Управлінням поліції охорони повідомив директор Департаменту освіти і науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський.

— У деяких закладах це може статися й раніше. Школи укладатимуть договори з поліцією охорони та місцевими громадами. Як тільки у громад буде можливість забезпечити заклади освіти офіцерами — вони одразу ж почнуть працювати, — коментує Кончаковський.

У посадові обов’язки офіцерів входитиме створення безпечного середовища у школах, недопущення сторонніх осіб у заклади, комунікація з адміністрацією школи та батьківськими комітетами, донесення рекомендацій з необхідних заходів безпеки, захист дітей.

Також під час наради обговорили вимоги до кандидатів на посаду офіцерів безпеки:

  • мотивація бути корисним; 
  • високий рівень фізичної підготовки; 
  • психологічна підготовка; 
  • попередня бездоганна професійна діяльність; 
  • здатність діяти в екстремальних ситуаціях; 
  • комунікабельність; 
  • досвід у спілкуванні з дітьми; 
  • вільне володіння державною мовою.

Протягом 2024-2025 років в Україні усі заклади загальної середньої освіти мають бути під охороною поліції. Правоохоронці матимуть спеціальні засоби та екіпірування: металодетектори, бодікамери та планшети.

Нагадаємо, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з очільником Департаменту освіти області щодо встановлення у закладах освіти тривожних кнопок, турнікетів-металодетекторів, а також роботи офіцерів безпеки. Також у деяких школах Кременчука почали проводити опитування щодо введення у закладах освіти міста посади офіцера безпеки.

Нагадаємо, що з 2018 року комунальна «Муніципальна варта», яка була створена у 2017 році, охороняє усі школи у Кременчуці

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Всеосвіта
Теги: школи поліція охорона безпека
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