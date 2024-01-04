На спільній нараді освітяни та поліціянти обговорили посадові обов’язки та вимоги до майбутніх кандидатів
Уже наприкінці серпня у школах Полтавщини почнуть працювати офіцери безпеки. Про це на спільній нараді із представниками органів управління освітою громад області та Управлінням поліції охорони повідомив директор Департаменту освіти і науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський.
У посадові обов’язки офіцерів входитиме створення безпечного середовища у школах, недопущення сторонніх осіб у заклади, комунікація з адміністрацією школи та батьківськими комітетами, донесення рекомендацій з необхідних заходів безпеки, захист дітей.
Також під час наради обговорили вимоги до кандидатів на посаду офіцерів безпеки:
Протягом 2024-2025 років в Україні усі заклади загальної середньої освіти мають бути під охороною поліції. Правоохоронці матимуть спеціальні засоби та екіпірування: металодетектори, бодікамери та планшети.
Нагадаємо, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з очільником Департаменту освіти області щодо встановлення у закладах освіти тривожних кнопок, турнікетів-металодетекторів, а також роботи офіцерів безпеки. Також у деяких школах Кременчука почали проводити опитування щодо введення у закладах освіти міста посади офіцера безпеки.
Нагадаємо, що з 2018 року комунальна «Муніципальна варта», яка була створена у 2017 році, охороняє усі школи у Кременчуці.
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