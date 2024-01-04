Хокейний клуб «Кременчук» розірвав контракт із захисником Данилом Бабчуком

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 205

Про продовження спортивної кар'єри хокеїста поки невідомо

Хокейний клуб «Кременчук» розірвав контракт із захисником Данилом Бабчуком. Про це повідомляється у телеграм-каналі Федерації хокею України.

У двадцять три роки Данило перейшов до складу срібних призерів чемпіонату України перед початком поточного сезону. У їхньому складі відіграв 15 матчів, у яких віддав 2 передачі.

Наразі немає інформації про причини розірвання контракту та продовження спортивної кар'єри гравця у складі іншого хокейного клубу.

Нагадаємо, ХК «Кременчук» здобув перемогу в заключному для українського хокею матчі року.