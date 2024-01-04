Хокейний клуб «Кременчук» розірвав контракт із захисником Данилом Бабчуком. Про це повідомляється у телеграм-каналі Федерації хокею України.
У двадцять три роки Данило перейшов до складу срібних призерів чемпіонату України перед початком поточного сезону. У їхньому складі відіграв 15 матчів, у яких віддав 2 передачі.
Наразі немає інформації про причини розірвання контракту та продовження спортивної кар'єри гравця у складі іншого хокейного клубу.
Нагадаємо, ХК «Кременчук» здобув перемогу в заключному для українського хокею матчі року.
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