У Полтаві рятувальники евакуювали із палаючого будинку 14 мешканців

4 січня близько 3.50 в одному з багатоквартирних будинків у Полтаві сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
О 4.32 рятувальники пожежу локалізували, а о 5.24 — ліквідували.
Унаслідок загоряння одна людина травмувалася, ще одну пожежники врятували з вогню. Для гасіння вогню рятувальники евакуювали із будинку 14 мешканців, із них 3 — діти.
Вогонь ліквідовували надзвичайники із трьох відділень пожежно-рятувальних підрозділів.
Наразі фахівці встановлюють причини та обставини загоряння.
Нагадаємо, 3 січня на Полтавщині в одному з приватних будинків після пожежі знайшли тіло чоловіка.
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