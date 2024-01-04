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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві рятувальники евакуювали із палаючого будинку 14 мешканців

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 525

 

Надзвичайники встановлюють причину займання

4 січня близько 3.50 в одному з багатоквартирних будинків у Полтаві сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

О 4.32 рятувальники пожежу локалізували, а о 5.24 — ліквідували.

Унаслідок загоряння одна людина травмувалася, ще одну пожежники врятували з вогню. Для гасіння вогню рятувальники евакуювали із будинку 14 мешканців, із них 3 — діти.

Вогонь ліквідовували надзвичайники із трьох відділень пожежно-рятувальних підрозділів.

Наразі фахівці встановлюють причини та обставини загоряння.

Нагадаємо, 3 січня на Полтавщині в одному з приватних будинків після пожежі знайшли тіло чоловіка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Полтава пожежа ДСНС евакуація мешканці багатоповерхівка
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