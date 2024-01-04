На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертвого 57-річного чоловіка

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 171

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Вчора, 3 січня, близько 21.30, у селі Петракіївка Хорольської територіальної громади сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час огляду місця події в одній із кімнат будинку слідчі виявили мертвого 57-річного чоловіка. Наразі тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліцією вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясовують обставини та причини пожежі.