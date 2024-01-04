Під час обшуків у приміщенні Кременчуцької РВА слідчі шукали документи, яких існувати не може — Лєднік

За словами керівника районної військової адміністрації підстави для проведення обшуків були надумані
У приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) та деяких інших приміщеннях райради 2 січня проводилися обшуки. Проводило їх Управління стратегічних розробок спільно зі Слідчим управлінням поліції Полтавщини.
Про це під час ранкового брифінгу 4 січня розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
На питання журналістки, чи може Кременчуцька РВА проводити сесії, Олег Лєднік відповів, що військова адміністрація не має таких повноважень, а усі рішення приймаються розпорядженнями начальника РВА.
На уточнювальне питання, що слідчі шукали саме «рішення сесій» та чи це не обмовка, керівник РВА зауважив, що «так було записано в ухвалі суду» на проведення обшуку.
Він також додав, що обшук проводився без порушень і при присутності понятих.
Тож, із пояснень начальника Кременчуцького РВА Олега Лєдніка виходить, що слідчі за ухвалою суду проводили обшук, намагаючись знайти не просто неіснуючі документи, а документи яких в принципі не може існувати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.