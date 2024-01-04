Під час обшуків у приміщенні Кременчуцької РВА слідчі шукали документи, яких існувати не може — Лєднік

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За словами керівника районної військової адміністрації підстави для проведення обшуків були надумані

У приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) та деяких інших приміщеннях райради 2 січня проводилися обшуки. Проводило їх Управління стратегічних розробок спільно зі Слідчим управлінням поліції Полтавщини.

Про це під час ранкового брифінгу 4 січня розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— Шукали неіснуючі документи — рішення сесій військової адміністрації. Шукали кошториси, за якими ми нібито передавали із загального і спеціального фондів грошові кошти для закладів комунальної форми власності територіальних громад. Щоб ви розуміли — військова адміністрація не є розпорядником бюджетних коштів і ніколи не виділяла ніяких коштів територіальним громадам. У тому числі й комунальним підприємствам… А тому усі підстави для проведення обшуків були надумані й дехто просто ввів суд в оману (обшуки можуть проводитися за ухвалою слідчого судді — ред.), — пояснив керівник РВА.

На питання журналістки, чи може Кременчуцька РВА проводити сесії, Олег Лєднік відповів, що військова адміністрація не має таких повноважень, а усі рішення приймаються розпорядженнями начальника РВА.

— Сесії проводять виключно ради. Це міська рада, районна рада, обласна рада. Тільки вони мають такі повноваження, - зауважив Олег Лєднік.

На уточнювальне питання, що слідчі шукали саме «рішення сесій» та чи це не обмовка, керівник РВА зауважив, що «так було записано в ухвалі суду» на проведення обшуку.

— Є певні припущення… Для когось війна вже закінчилася і деякі люди хочуть усе повернути в політичну площину. Не секрет скільки подань на моє звільнення деякі народні обранці вже направляли. Краще б допомагали ворога виганяти з країни, — зазначив Олег Лєднік, натякаючи на замовний характер проведення обшуків.

Він також додав, що обшук проводився без порушень і при присутності понятих.

— Понятими були працівники кременчуцького КП «Муніципальна варта». Люди досвідчені й вели вони себе цивілізовано, — зауважив очільник РВА.

Тож, із пояснень начальника Кременчуцького РВА Олега Лєдніка виходить, що слідчі за ухвалою суду проводили обшук, намагаючись знайти не просто неіснуючі документи, а документи яких в принципі не може існувати.