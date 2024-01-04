До Кременчука приїздить «V.I.P. Тернопіль» з концертом та аукціоном (афіша)

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У п'ятницю, 2 лютого, о 18.00, у Кременчуці, в Міському палаці культури відбудеться концерт «V.I.P. Тернопіль».

Легендарні українські гумористи продовжують тур на підтримку ЗСУ.

Серед інших номерів у «V.I.P. Тернопіль» є пісня «Щоб не зійти з розуму», в якій відображено колективний досвід українців в перші тижні повномасштабного вторгнення РФ. Ця пісня вкотре підкреслює вміння колективу поєднувати смішне та серйозне. Така збалансованість додає «V.I.P. Тернопіль» поваги та любові глядачів.

Тернополяни послідовно закривають запити від наших воїнів. Наразі вони збирають гроші на автівку для ЗСУ. Тож, на концерті відбудеться благодійний аукціон з ексклюзивними речами від наших захисників та акторів «V.I.P Тернопіль».

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків – 150–700 гривень.