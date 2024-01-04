Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

До Кременчука приїздить «V.I.P. Тернопіль» з концертом та аукціоном (афіша)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 94

 

Концерт відбудеться 2 лютого у Міському палаці культури

У п'ятницю, 2 лютого, о 18.00, у Кременчуці, в Міському палаці культури відбудеться концерт «V.I.P. Тернопіль».

Легендарні українські гумористи продовжують тур на підтримку ЗСУ.

Серед інших номерів у «V.I.P. Тернопіль» є пісня «Щоб не зійти з розуму», в якій відображено колективний досвід українців в перші тижні повномасштабного вторгнення РФ. Ця пісня вкотре підкреслює вміння колективу поєднувати смішне та серйозне. Така збалансованість додає «V.I.P. Тернопіль» поваги та любові глядачів.

Тернополяни послідовно закривають запити від наших воїнів. Наразі вони збирають гроші на автівку для ЗСУ. Тож, на концерті відбудеться благодійний аукціон з ексклюзивними речами від наших захисників та акторів «V.I.P Тернопіль».

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків – 150–700 гривень.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: афіша МПК концерт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх