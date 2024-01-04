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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у військового, який їхав додому, посеред траси зламався автомобіль

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 460

  

Поліціянти допомогли чоловікові

Вчора, 3 січня, о 21.30, неподалік села Мар'янівка Полтавського району поліціянти допомогли водієві автомобіля, який зламався доїхати додому. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Відомо, що під час патрулювання поліціянти помітили на засніженому узбіччі дороги водія, який потребував допомоги. Чоловік пояснив правоохоронцям, що не може їхати далі, бо його автомобіль вийшов з ладу. Поліціянти допомогли чоловікові полагодити автомобіль, тоді, з’ясувалося, що чоловік військовий, який їхав додому під час короткострокової відпустки, а його автівка зламалася неподалік від рідного населеного пункту.

 

Нагадаємо, що нещодавно у селі Лелюхівка Полтавського району на узбіччі застрягла вантажівка. А поліція та рятувальники її відбуксирували. 

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Автор: Дарія Згура
Теги: поліція Полтавщина автомобіль застряг
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