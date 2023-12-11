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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція та рятувальники відбуксирували вантажівку, яка застрягла на узбіччі

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 174

 

Під колесами автомобіля розтанув сніг і вона не змогла рушити з узбіччя

Вчора, 10 грудня, у селі Лелюхівка Новосанжарської громади на узбіччі дороги застряг вантажний автомобіль застряг. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

31-річний водій вантажівки звернувся по допомогу до поліції. Тоді на виклик прибули працівники Державної служби надзвичайних ситуацій та екіпаж сектору реагування патрульної поліції.

Відомо, що під колесами вантажівки розтанув сніг і вона не змогла рушити з узбіччя. Спільними зусиллями, рятувальникам та поліціянтам вдалося швидко витягти вантажівку на дорогу.

 

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуцькому районі бензовоз занесло на узбіччя.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДСНС вантажівка Полтавщина буксир
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