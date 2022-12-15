Сьогодні ввечері у Кременчуцькому районі бензовоз занесло на узбіччя

Вчора, 22:45 Переглядів: 299

Сьогодні, 15 грудня, у Кривушах під Кременчуком, о 18.00, на підйомі на дамбу, на перехресті вулиць Б.Хмельницького та Пролетарської, бензовоз занесло з дороги, але його затримав стовп лінії передач електроенергії. Про це повідомляють очевидці.

Близько п’яти годин вантажівка знаходиться в такому положенні, тримаючись за стовп. За інформацією очевидців, рятувальники виїжджали на виклик, але через ожеледицю автомобіль залишається на узбіччі.

Питання можливого буксирування вирішується.