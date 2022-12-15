Стало відомо чому не відбулася сесія Кременчуцької райради

Сьогодні, 15 грудня, мала відбутися сесія Кременчуцької районної ради, проте через відсутність кворуму сесія не відбулася. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.
Участь у сесії взяли лише 19 депутатів з «Рідного міста», «Довіри», «ЄС» та позафракційні. Представники фракцій «За майбутнє», «ОПЗЖ», частина депутатів з «Батьківщини» та «Слуги народу» пропустили засідання.
«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у Дмитра Колотієвського чи є законним проведення сесій онлайн?
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер