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Кременчук, Політика

Стало відомо чому не відбулася сесія Кременчуцької райради

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 201

 

На сесії мали розглянути 23 питання

Сьогодні, 15 грудня, мала відбутися сесія Кременчуцької районної ради, проте через відсутність кворуму сесія не відбулася. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

Вперше з початку воєнного стану спробують зібрати сесію Кременчуцької районної ради

Участь у сесії взяли лише 19 депутатів з «Рідного міста», «Довіри», «ЄС» та позафракційні. Представники фракцій «За майбутнє», «ОПЗЖ», частина депутатів з «Батьківщини» та «Слуги народу» пропустили засідання.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у Дмитра Колотієвського чи є законним проведення сесій онлайн?

— Так, законне. Згідно з п.11-1 розділу 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 92 Регламенту, — зауважив Дмитро Колотієвський.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Кременчуцька районна рада
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