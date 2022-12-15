Стало відомо чому не відбулася сесія Кременчуцької райради

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Сьогодні, 15 грудня, мала відбутися сесія Кременчуцької районної ради, проте через відсутність кворуму сесія не відбулася. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

Участь у сесії взяли лише 19 депутатів з «Рідного міста», «Довіри», «ЄС» та позафракційні. Представники фракцій «За майбутнє», «ОПЗЖ», частина депутатів з «Батьківщини» та «Слуги народу» пропустили засідання.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у Дмитра Колотієвського чи є законним проведення сесій онлайн?