Заклади освіти Полтавщини отримали ще 200 Wi-Fi роутерів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 171

Вони потрібні, щоб повноцінно використовувати електронні журнали та щоденники

Сьогодні заклади освіти Полтавщини отримали 200 Wi-Fi роутерів завдяки співпраці з організацією «HUMAN Школа». Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової організації. Загалом роутери передали для 160 шкіл, 29 ПТУ та 11 закладів фахової передвищої освіти. — Ця техніка закриє на 100% питання підключення шкіл до систем управління освітнім процесом, щоб повноцінно використовувати електронні журнали та щоденники, — заявив Лунін. Раніше ми писали, що 28 роутерів отримали школи Кременчуцького району у жовтні.

Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація

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