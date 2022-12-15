Заклади освіти Полтавщини отримали ще 200 Wi-Fi роутерів

Сьогодні заклади освіти Полтавщини отримали 200 Wi-Fi роутерів завдяки співпраці з організацією «HUMAN Школа».
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової організації.
Загалом роутери передали для 160 шкіл, 29 ПТУ та 11 закладів фахової передвищої освіти.
Раніше ми писали, що 28 роутерів отримали школи Кременчуцького району у жовтні.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер