28 роутерів отримали школи кременчуцького району

Для закладів освіти Полтавської області передали ще 65 роутерів від Міжнародного фонду благодійності та підтримки «Крило допомоги», 28 з яких отримали школи Кременчуцького району. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Наразі більшість шкіл Полтавщини, які зараз працюють очно або змішано, мають Wi-Fi в укриття.
Цього року Міністерство цифрової трансформації України реалізує проєкт «Wi-Fi в укриттях», у межах якого безоплатно надає закладам освіти роутери й необхідну техніку для швидкісного інтернету.
За його словами, Міжнародний фонд благодійності та підтримки «Крило допомоги» передав області ще й комутатори (світчі) для закладів загальної професійної (професійно-технічної) освіти та екстреної медичної допомоги.
У Кременчуцькому районі роутери отримали школи таких територіальних громад:
Раніше ми писали, що у 15 школах Кременчуцької громади облаштують найпростіші укриття за 7,5 мільйонів.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер