28 роутерів отримали школи кременчуцького району

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Для закладів освіти Полтавської області передали ще 65 роутерів від Міжнародного фонду благодійності та підтримки «Крило допомоги», 28 з яких отримали школи Кременчуцького району. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Наразі більшість шкіл Полтавщини, які зараз працюють очно або змішано, мають Wi-Fi в укриття.

- В умовах війни це важливо для безпечного навчального процесу і щоб знизити рівень стресу під час повітряної тривоги. Продовжуємо забезпечувати належні умови в укриттях, які є основною вимогою для очного навчання, – наголосив Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА.

Цього року Міністерство цифрової трансформації України реалізує проєкт «Wi-Fi в укриттях», у межах якого безоплатно надає закладам освіти роутери й необхідну техніку для швидкісного інтернету.

- Ця допомога дозволить зменшити навантаження на Міністерство. Ми передаємо 28 роутерів для закладів загальної середньої освіти Кременчуцького району, 18 – Полтавського, 12 – Миргородського та 7 – Лубенського районів, – розповів Ігор Панченко, заступник начальника Полтавської ОВА.

За його словами, Міжнародний фонд благодійності та підтримки «Крило допомоги» передав області ще й комутатори (світчі) для закладів загальної професійної (професійно-технічної) освіти та екстреної медичної допомоги.

У Кременчуцькому районі роутери отримали школи таких територіальних громад:

Кременчуцька - 12 шк.;

Горішньоплавнівська - 1 шк.;

Глобинська - 2 шк.;

Градизька - 2 шк.;

Козельщинська - 3 шк.;

Новогалещинська - 1 шк.;

Семенівська - 4 шк.;

Оболонська - 2 шк.;

Кам'янопотоківська - 1 шк.

Раніше ми писали, що у 15 школах Кременчуцької громади облаштують найпростіші укриття за 7,5 мільйонів.