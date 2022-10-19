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Кременчук, Освіта, Полтавщина

28 роутерів отримали школи кременчуцького району

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 115

 

Всього у школи Полтавщини передали 65 роутерів

Для закладів освіти Полтавської області передали ще 65 роутерів від Міжнародного фонду благодійності та підтримки «Крило допомоги», 28 з яких отримали школи Кременчуцького району. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Наразі більшість шкіл Полтавщини, які зараз працюють очно або змішано, мають Wi-Fi в укриття.

- В умовах війни це важливо для безпечного навчального процесу і щоб знизити рівень стресу під час повітряної тривоги. Продовжуємо забезпечувати належні умови в укриттях, які є основною вимогою для очного навчання, – наголосив Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА.

Цього року Міністерство цифрової трансформації України реалізує проєкт «Wi-Fi в укриттях», у межах якого безоплатно надає закладам освіти роутери й необхідну техніку для швидкісного інтернету.

- Ця допомога дозволить зменшити навантаження на Міністерство. Ми передаємо 28 роутерів для закладів загальної середньої освіти Кременчуцького району, 18 – Полтавського, 12 – Миргородського та 7 – Лубенського районів, – розповів Ігор Панченко, заступник начальника Полтавської ОВА.

За його словами, Міжнародний фонд благодійності та підтримки «Крило допомоги» передав області ще й комутатори (світчі) для закладів загальної професійної (професійно-технічної) освіти та екстреної медичної допомоги.

У Кременчуцькому районі роутери отримали школи таких територіальних громад:

  • Кременчуцька - 12 шк.;
  • Горішньоплавнівська - 1 шк.;
  • Глобинська - 2 шк.;
  • Градизька - 2 шк.;
  • Козельщинська - 3 шк.;
  • Новогалещинська - 1 шк.;
  • Семенівська - 4 шк.;
  • Оболонська - 2 шк.;
  • Кам'янопотоківська - 1 шк.

Раніше ми писали, що у 15 школах Кременчуцької громади облаштують найпростіші укриття за 7,5 мільйонів.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: polinfo.gov.ua
Теги: роутер Крило допомоги благодійний фонд допомога школи благодійна допомога Полтавська ОВА безоплатно світч Міністерство цифрової трансформації
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