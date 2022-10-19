На Полтавщині 20 жовтня можливий мокрий сніг

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Похолодання, що очікують з завтрашнього дня, - не остаточне

20 жовтня, у четвер, на Полтавщині можливий мокрий сніг. Про це повідомила професійна синоптикиня Наталка Діденко.

« 20-го жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу », - написала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що мокрий сніг можливий через істотне зниження температури повітря. Максимально вдень у центральних областях вона не підніматиметься вище +4+9 градусів. А до похолодання та опадів завтра ще й приєднається сильний північний вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду.

Втім, синоптикиня заспокоїла, що це похолодання — не остаточне, у неділю має потепліти.