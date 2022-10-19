Вчора у Кременчуці зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19

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Вчора, 18 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

24 жінки віком від 29 до 84 років;

21 чоловік віком від 26 до 84 років;

3 дитини віком від 7 до 17 років.

43 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 35 пацієнтів.

Одужали 115 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 003;

одужало - 24 711;

померло - 726.

Нагадуємо, що 17 жовтня у Кременчуці від COVID-19 помер 85-річний чоловік.