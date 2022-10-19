Вчора у Кременчуці зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19

Вчора, 18 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
43 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 35 пацієнтів.
Одужали 115 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 17 жовтня у Кременчуці від COVID-19 помер 85-річний чоловік.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер