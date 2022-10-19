На Полтавщині зіткнулися вантажівки: загинув один з водіїв

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19 жовтня близько 12.20 на 219 кілометрі автодороги Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин (поблизу села Мокіївка Чорнухинської тергромади Лубенського району) в аварії загинув чоловік.

Як інформує Лубенський районний відділ поліції, зіткнулися вантажівки Renault Premium під керуванням 60-річного водія та Renault Magnum, за кермом якого їхав 47-річний мешканець Лубенського району.

Унаслідок зіткнення водій Renault Premium, мешканець Черкаської області, отримав травми, від яких помер на місці.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група поліції Чорнухинщини та слідчі обласного Главку поліції.