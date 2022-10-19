Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Споживач

Тепер отримувати посилки у «Новій Пошті» можуть люди, яким ви це доручили

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 185

 

Новий безоплатний сервіс дозволяє забирати посилки вартістю до 30 тис. грн

Через мобільний додаток «Нової Пошти» тепер можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про це повідомили пресслужбі «НП».

Безоплатний сервіс діє виключно для отримання у поштоматах і відділеннях відправлень з оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.

Як скористатися цією послугою:

  • Знайти необхідну посилку у пункті «Мої посилки».
  • У розділі «Керування посилкою» обрати сервіс - «Інший отримувач».
  • Вказати номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та  натиснути «Доручити».
  • Автоматично людина отримає push-повідомлення у свій мобільний застосунок «Нової Пошти», що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо у довіреної  особи не встановлений мобільний застосунок, то вона отримає SMS або повідомлення у Viber.

Право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі «Керувати посилкою» натиснути «Скасувати довіреність».

Замовити сервіс «Інший отримувач» може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок «Нової Пошти». Але якщо посилку замовлено «Особисто в руки», то змінити отримувача неможливо.

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс «Інший отримувач», назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Україні запустили застосунок «Параюристи».

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Нова Пошта нова послуга застосунок послуги дистанційно безоплатно
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх