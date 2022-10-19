Тепер отримувати посилки у «Новій Пошті» можуть люди, яким ви це доручили

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 185

Через мобільний додаток «Нової Пошти» тепер можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про це повідомили пресслужбі «НП».

Безоплатний сервіс діє виключно для отримання у поштоматах і відділеннях відправлень з оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.

Як скористатися цією послугою:

Знайти необхідну посилку у пункті «Мої посилки».

У розділі «Керування посилкою» обрати сервіс - «Інший отримувач».

Вказати номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та натиснути «Доручити».

Автоматично людина отримає push-повідомлення у свій мобільний застосунок «Нової Пошти», що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок, то вона отримає SMS або повідомлення у Viber.

Право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі «Керувати посилкою» натиснути «Скасувати довіреність».

Замовити сервіс «Інший отримувач» може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок «Нової Пошти». Але якщо посилку замовлено «Особисто в руки», то змінити отримувача неможливо.

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс «Інший отримувач», назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.

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