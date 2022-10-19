Тепер отримувати посилки у «Новій Пошті» можуть люди, яким ви це доручили

Через мобільний додаток «Нової Пошти» тепер можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про це повідомили пресслужбі «НП».
Безоплатний сервіс діє виключно для отримання у поштоматах і відділеннях відправлень з оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.
Як скористатися цією послугою:
Право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі «Керувати посилкою» натиснути «Скасувати довіреність».
Замовити сервіс «Інший отримувач» може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок «Нової Пошти». Але якщо посилку замовлено «Особисто в руки», то змінити отримувача неможливо.
Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс «Інший отримувач», назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.
Раніше ми писали, що в Україні запустили застосунок «Параюристи».
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер