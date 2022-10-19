У Кременчуці збирають допомогу на електроніж для хірурга

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 154

Волонтери з Кременчука збирають допомогу для лікарів-хірургів з Миколаївського напрямку. Щодня оперують 100-150 наших бійців: ріжуть, шиють, все як має бути. Про це розповів волонтер Віталій Смірнов.

- Просять хлопці допомагти у придбанні 2 апаратів-коагуляторів типу «Надія». Хто не «в тємі» - це електроніж хірурга: ним він робить розріз, струмом запікає судини і м’які тканини. Пацієнтів дуже багато, апаратів що є там у шпиталі - не вистачає… Під час поранень час працює не на пацієнтів. Вартість 2 таких коагуляторів - до 100 000 грн. Це базові апарати, без наворотів, їх характеристики задовольнять потреби. Подивіться з чим хлопці мають справу щодня. Це не з інтернету фотки, а з-під скальпеля, - розповів волонтер Віталій Смірнов.

5168 7451 0564 9922

Paypall: vitalii_smirnov@ukr.net

- На нижньому фото - рузкій завоєватєль, що приїхав нас вбивати. Хлопці його трохи підлатали, приоділи у правильний одяг.

Хай живе. Хтось має розказать нащадкам не про «дєди ваєвалі», а як лікарі з Горішніх Плавнів таким покидькам врятували життя.

Ми впораємося. Дякую всім небайдужим, - додав волонтер.