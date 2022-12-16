Як у Кременчуці облаштовані Пункти незламності

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Усі пункти обладнані булер’янами великої потужності, електрогенераторами з запасом пального. У кожному Пункті незламності можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон чи іншу техніку, скористатися інтернетом та зв'язком. Так рапортує міська влада Кременчука про облаштування Пунктів незламності на період можливого блекауту.

15 грудня «Кременчуцький ТелеграфЪ» відвідав дев’ять таких пунктів , аби подивитися, як вони обладнані, та чи готові приймати городян у разі потреби.

Пункти переважно розташовані в школах та дитячих садочках міста. Всі вони вдень були відкритими, нас зустрічали чергові. До речі кажуть - це переважно безробітні, яких направили з Центру зайнятості.

Потрапити до пунктів не так просто: лише в кількох нам сказали, що пустять підзарядитися, а от сидіти там – зась. Втім, особливої потреби наразі і немає. Щоб дізнатися, як обладнаний пункт, нам потрібно було брати дозвіл керівника закладу. Без нього – зась..

Буржуйки, генератор, переноски, запаси води та аптечки— аносновані владою «блага» - є у всіх Пунктах незламності, до яких завітав «Кременчуцький ТелеграфЪ».

У кожному пункті є так звана «валіза незламності». У ній – аптечка, засоби гігієни, енергетичні батончики, їжа сухого приготування. Також є і окремий запас продуктів (печиво, мівіна тощо).

Кожен пункт забезпечений запасом дров для буржуйки та 20 літрами пального для генератора. Його вистачить десь на добу – потім обіцяють підвезти ще у разі потреби.

В школах та садочках облаштовані кімнати для дітей та місце для мам із немовлятами із диваном чи ліжком.

Загалом працівники та чергові закладів кажуть – всього вистачає. Та водночас сподіваються, що все привезене - не знадобиться.

З недоліків: під час можливого блекауту може бути інтернет. Starlink-ів не закупила жодна школа чи садочок. І ще одне важливе зауваження. Список пунктів – не зовсім коректний – сподіваємося, що міська влади виправить це.

Правий берег

На Раківці ми побували у гімназії № 29 (вул. Республіканська, б.76), ліцеї № 6 «Правобережний» (вул. Олександра Білаша, б.32) та садочку №3 (вул. Олександра Білаша, б.10).

Директорка 29-ї школи Любов Бордюг показує нам окреме приміщення для прийому їжі, кімнату матері та дитини. Каже - тут найтепліше у школі. Окрім іграшок тут є і власний запас підгузків для малюків та дитяче харчування, що принесли до школи педагоги. У школі кажуть: генератор, акумулятори протестували - все працює.

Відзначимо, що з усіх навчальних закладів Раківки у цій школі – найзатишніше.

Дали ми завітали до Крюківської райдержадміністрації. До речі, це найближчий Пункт незламності для мешканців Крюкова.

Тут місце на випадок блекауту облаштували прямо в холі адмінбудівлі. Розставлені крісла, столи, на них – ціла купа переносок. У кутку – місце для діточок з іграшками та олівцями. Є чайники, печиво тощо.

Молодіжний

На Молодіжному ми завітали до садочка № 80 (вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 9), - у переліку Пунктів цей навчальний заклад не вказаний) та №74 (вул. Молодіжна, б.25А). Працівники закладів кажуть – готові. Завезли все, що необхідно.

Підготовлена як технічна, так і питні вода.

Із облаштуванням місць перебування дітей тут взагалі питань немає – є і меблі, і ліжка, і іграшки.

Центр

Прямуємо до центру, у дитсадок №18, вул. Лейтенанта Покладова, б.12. Цей пункт заявлений у переліку, однак жодної вивіски немає, дитсадок – зачинений. Натомість великі жовті вивіски бачимо на будівлі департаменту освіти Кременчука, що навпроти цього садочка Департамент у переліку Пцнктів незламності - відсутній.

У Кременчуцькій міській дитячо-юнацькій спортивній школі Імені Кисельова (вул. Миколи Залудяка, б.5) також кажуть: є все необхідне. Неподалік будівлі про всяк випадок є навіть вуличний туалет.

У гімназії № 20 (вул. Академіка Маслова, б.12) нам також залюбки показали запаси води, де встановлена буржуйка та «валізу незламності».

Перелік усіх пунктів є на сайті ОВА або на спеціальній мапі. Також у пошуку допоможе телеграм-бот @nezlamnistbot.

На сайті Кременчуцької ради станом на 15 жовтня перелік Пунктів незламності ми не знайшли.

У Кременчуці у випадку блекауту на допомогу приїдуть НезламоМобілі

