У Кременчуці горів приватний будинок

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15 грудня о 21.13 у приватному будинку на вул. Переяславській у Кременчуці сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 21.37, а о 22.20 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив частину перекриття та домашні речі. Будинок вдалося врятувати від знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 8 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.