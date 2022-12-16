У Кременчуці горів приватний будинок

15 грудня о 21.13 у приватному будинку на вул. Переяславській у Кременчуці сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 21.37, а о 22.20 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Вогонь знищив частину перекриття та домашні речі. Будинок вдалося врятувати від знищення полум’ям.
До гасіння залучалися 8 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер