Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна, Соціальний захист

Мінветеранів: як отримати компенсацію на придбання житла, хто на неї має право та куди звертатися

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 170

 

На 2024 рік у держбюджеті передбачено 5,75 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни

У державному бюджеті на наступний рік на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць заклали майже 5,75 млрд грн.

У Міністерство у справах ветеранів на своїй сторінці у Facebook пояснили, як отримати компенсацію на придбання житла, хто на неї може розраховувати та куди треба звертатися.

Право на отримання компенсації на придбання житла мають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи;
  • переселенці, які є учасниками бойових дій, або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО або ООС до 1 червня 2018 року), рік перебування у базі даних ВПО до 24 лютого 2022 року;
  • члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок АТО/ООС, заходів оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Для того, щоб отримати компенсацію цим людям потрібно встати на квартирний облік та подати необхідні документи.

Які документи слід подати

  • заяву на призначення грошової компенсації;
  • копію паспорта заявника;
  • копію посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого захисника/захисниці;
  • копію довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;
  • письмову згоду у довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї;
  • копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї;
  • копію рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім'ї;
  • довідку про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;
  • довідка ВПО з 2014-го по 24 лютого 2022 року.

Далі необхідно

  • Отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації.
  • Відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку.
  • Подати копію договору з банком до місцевого органу соціального захисту.
  • Дочекатись надходження коштів.
  • Придбати житло упродовж року (шести місяців після припинення воєнного стану).

Як придбати житло за отримані кошти

  • Потрібно обрати житло.
  • Укласти договір про купівлю-продаж з продавцем.
  • Надати копію договору до органу соцзахисту.
  • Отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю.
  • Подати згоду та відповідну заяву до Ощадбанку.
  • Оформити право власності на житло упродовж 30 днів.

Нагадаємо, що минулого тижня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів Держбюджет житло придбання ветерани війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх