Мінветеранів: як отримати компенсацію на придбання житла, хто на неї має право та куди звертатися

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 170

На 2024 рік у держбюджеті передбачено 5,75 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни

У державному бюджеті на наступний рік на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць заклали майже 5,75 млрд грн.

У Міністерство у справах ветеранів на своїй сторінці у Facebook пояснили, як отримати компенсацію на придбання житла, хто на неї може розраховувати та куди треба звертатися.

Право на отримання компенсації на придбання житла мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи;

переселенці, які є учасниками бойових дій, або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО або ООС до 1 червня 2018 року), рік перебування у базі даних ВПО до 24 лютого 2022 року;

члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок АТО/ООС, заходів оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Для того, щоб отримати компенсацію цим людям потрібно встати на квартирний облік та подати необхідні документи.

Які документи слід подати

заяву на призначення грошової компенсації;

копію паспорта заявника;

копію посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого захисника/захисниці;

копію довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;

письмову згоду у довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї;

копію рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім'ї;

довідку про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;

довідка ВПО з 2014-го по 24 лютого 2022 року.

Далі необхідно

Отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації.

Відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку.

Подати копію договору з банком до місцевого органу соціального захисту.

Дочекатись надходження коштів.

Придбати житло упродовж року (шести місяців після припинення воєнного стану).

Як придбати житло за отримані кошти

Потрібно обрати житло.

Укласти договір про купівлю-продаж з продавцем.

Надати копію договору до органу соцзахисту.

Отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю.

Подати згоду та відповідну заяву до Ощадбанку.

Оформити право власності на житло упродовж 30 днів.

Нагадаємо, що минулого тижня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.