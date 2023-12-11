Кременчуцький спортсмен здобув перше місце на чемпіонаті України з плавання

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Він уже є майстром спорту України з плавання

Спортсмен із Кременчука Євген Близнюк посів перше місце на Чемпіонаті України з плавання. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Змагання відбувалися з 6 до 9 грудня у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. До нього долучилися 125 спортсменів з 20 регіонів України. У чемпіонаті взяли участь спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумово-фізичного розвитку.

Євген Близнюк, майстер спорту України з плавання, виборов І місце на дистанції 50 метрів брасом, чим покращив свій особистий результат.

Спортсмен є вихованцем відділення плавання Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 1. До змагань його підготувала тренерка Анна Келембет.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени представляли місто на Відкритому обласному чемпіонаті з плавання.