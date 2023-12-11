У Кременчуці відкрилася виставка картин нотаріуса Ірина Лінькової

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В експозиції — близько 60 робіт, і представлені не лише картини, а й вишивка та авторські фотографії мисткині

У Кременчуці відкрилася виставка нотаріуса Ірини Лінькової під назвою «Пошуки…». В експозиції — близько 60 робіт, і представлені не лише картини, а й вишивка та авторські фотографії мисткині.

Ірина Лінькова народилася у Середній Азії, де на той час проживали її батьки. У середині п’ятдесятих років родина повернулася до Полтавщини.

Після закінчення школи Ірина поїхала до Ташкентського університету і стала студенткою юридичного факультету. 17 наступних років прожила в Узбекистані, де одружилася та народила дітей — двох доньок і сина.

Коли ж у 90-ті пані Ірина повернулася до Кременчука, їй майже все довелося починати спочатку: налаштовувати побут, звикати до нового міста. Вона вирішила піти шляхом створення власного бізнесу: опанувала ази нотаріальної справи та останні 30 років працювала нотаріусом у Кременчуці.

Поштовхом до її захоплення живописом і вишивкою став цікавий випадок. Перебуваючи в гостях у доньки, Ірина Лінькова повела до художньої школи своїх онучок. Аби бабуся не нудьгувала, викладач запропонувала їй взяти участь у заняттях. З того часу вона почала займатися мистецтвом.

З 2016 року Ірина Лінькова брала участь у спільних виставках, але зараз — це її перша персональна виставка.

Загалом художниця пише маслом. І щоб отримати ефект «під старовину», накладає багато шарів на полотно.

Друг сина пані Ірини Дмитро розповів, що її картини висіли у неї на офісі, і коли приходили клієнти, то часто питали, чи можна їх придбати.

— Вона ніколи спеціально не виставляла їх на продаж. Я думаю, це більше серед знайомих, — каже він.

Ідея відкрити виставку «Пошуки…» з’явилася тоді, коли пані Ірина подарувала Кременчуцькій міській художній галереї 10 своїх картин, які таким чином увійшли до Всеукраїнського музейного фонду. Мисткині на відкритті «Пошуків…» не було, бо вона поїхала за кордон до дочки.

Нотаріус Ольга Сапко розповіла відвідувачам галереї, що стажувалася на професію нотаріуса саме в Ірини Лінькової.

— Це людина, яка має активну життєву, професійну та соціальну позицію, — каже Ольга Сапко. — Займалася благодійністю, з 2014 року — волонтерством. Ірина не тільки талановитий юрист, вона талановита і в побуті — вишивання, в’язання, якщо вона щось робила, то на рівні високої моди. Як нотаріус вона залишає свій слід у людей у вигляді оформлених нотаріальних документів. Ірина Борисівна їх оформила десятки тисяч. Але вона залишає й мистецький слід у житті Кременчука.

Ольга Сапко додала, що зараз, під час війни, кременчужанам треба приходити у галерею з дітьми та онуками, споглядати картини, щоб розуміти, що ще залишилося прекрасне.

Виставка триватиме до 30 грудня. Її можна побачити з 10.00 до 17.00 щоденно, крім понеділка та вівторка, на вулиці Михайла Коцюбинського, 4. Вхід вільний.

Нагадаємо, у Кременчуцькій міській художній галереї також відкрилась виставка, присвячена борщу та іншим українським стравам.