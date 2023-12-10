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Кременчук, Культура, Кременчук

У Кременчуці відкрилась виставка, присвячена борщу та іншим українським стравам

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 337

 

У кожному витворі митець вкладав свій власний сенс і бачення українських страв в житті суспільства

8 грудня у Кременчуцькій художній галереї відкрилась всеукраїнська виставка, присвячена українським стравам. Втім, головною темою експозицією став борщ.

За словами працівника галереї Володимира Скляра, на рішення організувати виставку підштовхнуло те, що міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у 2022 році.

На експозиції митці з різних міст України представили майже 100 робіт. Витвори виготовлені у різних художніх стилях та видах мистецтва — від абстрактних картин до фігурок вареників, філателії. 

 

Попри те, що тема експозиції була одна, але у кожному витворі митець вкладав свій власний сенс і бачення українських страв в житті суспільства. Так, художниця Діана Панко каже, що її картина має легкий і грайливий настрій — «це така гарна атмосфера, яка розсмішить когось і буде цікавою». У деяких роботах митці поєднують теми війни та української гастрономії. 

Виставка триватиме до 30 грудня. Експозиція розташована за адресою: вулиця Михайла Коцюбинського, 4. Галерея працює з 10.00 до 17.00 щоденно, крім понеділка та вівторка.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: виставка художня галерея Борщ
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