Поліція Кременчука розшукує 13-річну Катерину Грушеву, яка вчора не повернулася до дому (знайшли)

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 362

Дівчина може перебувати у друзів в центральній частині міста Кременчука

Відділенням №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області розшукується неповнолітня безвісно зникла Грушева Катерина (28.08.2010 р.н.) яка у суботу, 9 грудня 2023 року, пішла з дому та не повернулась. Дівчина може перебувати в центральній частині міста Кременчука у друзів.

Прикмети: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.

Одягнена у чорну кофту з капюшоном, чорні джинсові штани, чорну куртку. Носить окуляри для зору.

Поліція просить повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої за телефоном: 0997933504 чи 102.

Додано 14.33:

Кременчуцьке райуправління поліції повідомляє, що дівчину знайшли. З нею проводяться слідчі дії, після чого її передадуть рідним.