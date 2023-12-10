«Бунт» французів та американців у Кременчуці

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Цій маловідомий історії майже 45 років. Розгорталась вона на Кременчуцькому НПЗ у 79-му, куди для проведення робіт запросили іноземних фахівців. Виходячи з інформації, якою поділився Барух Бавлі — уродженець Кременчука, автор пабліка «Єврейський Кременчук», побутові умови радянської людини стали «сюрпризом» для французів та американців. І на цьому фоні команда іноземних фахівців погрожувала, що не візьметься до роботи, доки їхнім родинам не покращують умови проживання.

КДБ уважно стежив за фахівцями та їхніми сім’ями, та доповідав нагору. Через десятиліття закрита інформація ГБ розсекречена, і ми можемо дізнатися про справжню суть справи. Ось, про що йшла мова у «секретних» доповідях.

— З квітня 1979 р. на Кременчуцькому нафтопереробному заводі Міннафтохімпрому СРСР за участю фахівців французької фірми «Спейшим» (19 чол.) та американської — «Амоко» (9 чол, Amoco Corporation — американська хімічна та нафтова компанія — ред.) будується комплекс з виробництва імідних присадок (закінчення робіт планується в червні 1981 року). Іноземці проживають у селищі Молодіжний (окраїна м.Кременчука) у двох 9-поверхових житлових будинках, разом із французькими фахівцями перебувають 13 членів їхніх сімей, у тому числі 8 дітей. 5 березня ц. р. керівник шефмонтажних робіт Брюйєр (Франція) передав адміністрації заводу листа, в якому висувається низка претензій, що стосуються побутових умов та умов праці іноземців, а також міститься пропозиція обговорити ці питання на нараді, що відкривається 10 березня в м. Кременчуці за участю представників Всесоюзного об'єднання «Техмашимпорт» Мінзовнішторгу СРСР та одного з керівників фірми «Спейшим». Висловлені у листі претензії стосуються недоліків у постачанні продуктами (відсутність овочів, фруктів, червоного вина, перебої у постачанні яловичиною) та незадовільних умов побуту та праці (перебої у подачі холодної та гарячої води на верхні поверхи житлового будинку, де проживають іноземці, несправність сантехнічного обладнання та вхідних дверів під'їздів цього будинку, відсутність кімнат для прання та інших побутових потреб, нерегулярність показу французьких фільмів, незадовільна організація дозвілля у вихідні дні, відсутність у селищі ресторану, затримки в оформленні дозволів на виїзд за межі Кременчука, недостатня кількість транспорту, що виділяється для перевезення іноземних спеціалістів, невелика кількість перекладачів, відсутність на робочих місцях столів для фахівців та шаф для технічної документації). Контрактом передбачено надання іноземним спеціалістам безкоштовного житла зі зручностями та меблями, зручного адміністративного приміщення на місці монтажу, а також забезпечення їх автотранспортом для проїзду до місця роботи та назад. 9 березня о 8 годині 30 хв. Брюйєр та його заступник Гез заявили представникам адміністрації, що французькі та американські фахівці не приступлять до роботи, доки не будуть задоволені викладені у листі вимоги, і попросили організувати зустріч з директором заводу. Під час розмови з ними директор заводу запевнив, що протягом тижня всі вимоги іноземців (питання про відкриття у селищі ресторану не обговорювалося) будуть задоволені. Після цього о 10 годині того ж дня всі іноземні фахівці приступили до роботи. Управлінням КДБ надається допомога адміністрації підприємства у запобіганні можливим небажаним проявам з боку іноземців. Обкому Компартії України доповіли.

До слова: частково проблему з продовольством тоді вирішило Управління Торгівлі, Трест їдалень та ресторанів, а також знаменитий Продмаг № 20.

У соцмережах кременчужани почали згадувати події тих часів:

— Жили вони у нових будинках зі зручностями, а не 2-3-поверхівках, де тулились тоді нафтопереробники. Але ж…у них були інші уявлення про зручності, — згадує кременчужанка Ніна Фень, яка мала відношення до вводу в експлуатацію згаданої установки.