На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф

Перший в області лінійний прискорювач і спеціалізований комп’ютерний томограф встановили у Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансері. Нове обладнання значно скоротить час обстеження і лікування пацієнтів.

«Одне зі стратегічних завдань, над яким працювали у сфері медицини, реалізоване. На Полтавщині, в обласному онкодиспансері, встановлені лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф. Тепер люди зможуть проходити високоточну діагностику та якісне лікування раку. Що важливо, ці послуги для пацієнтів безкоштовні. Попри війну нам вдалося втілити задумане: створити цей сучасний комплекс, який допоможе рятувати життя. Щиро дякую всім, хто доклав зусиль, щоб це обладнання з'явилося в області. Колективу онкодиспансеру, народним депутатам, депутатському корпусу обласної ради, МОЗу і профільному департаменту ОВА», – сказав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він розповів, що лінійний прискорювач та КТ для диспансеру придбали за 88 мільйонів гривень коштами державного та обласного бюджетів.

«Потужна медична апаратура стабільно закуповується в медзаклади Полтавщини. Навіть в умовах війни. Або краще сказати: особливо в умовах війни! У цьому процесі позиція нашої партійної команди однозначна – повна підтримка медицини конкретними голосуваннями "Слуги Народу" в місцевих радах», – зазначає голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу», народний депутат Олексій Устенко.

Як розповів головний лікар Полтавського обласного клінічного онкодиспансеру Орест Вовк, щороку на Полтавщині реєструють близько 5 тисяч онкохворих.

«Лікування із використанням лінійного прискорювача для пацієнтів онкодиспансеру буде безоплатним. Опанували роботу на встановленому обладнанні 10 медиків: 4 лікарі, 3 інженери-радіологи і 3 рентген-лаборанти», – додав Орест Вовк.

«Головна перевага цього апарату – відсутність радіоактивного джерела. Завдяки спеціальній конструкції ми можемо підвести до пухлинного осередку максимально високу дозу опромінення, при цьому мінімізувати вплив на оточуючі тканини та органи. Досягається це за допомогою створення просторової 3D-моделі пухлини. За рік ми плануємо пролікувати 800 пацієнтів», – розповіла завідувач відділення променевої терапії обласного онкодиспансеру Людмила Лимар.

Олексій Устенко резюмує, що раніше за таким лікуванням пацієнти їздили до Києва чи за кордон. Нині високі технології доступні в Полтавському обласному онкодиспансері. Терапія буде безкоштовною, адже держава компенсуватиме послугу.