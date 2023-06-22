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Спортсмени з Кременчуччини завоювали перше «золото» Європейських ігор

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 256

 

Вітаємо наших спортсменів 

Веслувальниця з Кременчуччини Людмила Лузан у каное-двійці здобула «золото» Європейських ігор. Спортсменка з Горішніх Плавнів у парі з Валерією Теретою стала найшвидшою на дистанції 500 метрів у каное-двійці. Її здолали за 1 хвилину 58 секунд. Друге місце посіли представниці Іспанії, третє — Угорщини.

Друге «золото» Європейських ігор для збірної України знову здобувають веслувальники з Полтавщини. Ігор Трунов та Олег Кухарик найшвидші в «каное-двійці» на 500 метрів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Європейські ігри веслування Людмила Лузан
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