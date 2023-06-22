Якою буде зона відчуження та територія забруднення у разі аварії на Запорізькій АЕС

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Наслідки аварії на Запорізької АЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж на Чорнобильській

Сьогодні вдень Президент України Володимир Зеленський опублікував термінове звернення про те, що росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, посилаючись на дані української розвідки та СБУ. Він закликав усі країни, міжнародні організації та все людство діяти, щоб зупинити країну-терориста, та зазначив, що «радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру».

У зверненні Володимир Зеленський нагадав, що Запорізька атомна станція є найбільшою у Європі, а росія наразі використовує ЗАЕС як елемент у своїй агресії.

Якою може бути зона відчуження

Ще у серпні 2022 року Енергоатом та Державна агенція з управління зоною відчуження поінформували про можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС. Вони можуть бути вдесятеро потужніші, ніж наслідки аварії на ЧАЕС 1986 року. Зона відчуження становитиме до 30 тис. км² (це 10 Чорнобильських зон відчуження). Там неможливо буде ані жити, ані вести господарство наступні 100 тисяч років. Доведеться переселити до 2 млн осіб. Україну вкриє викид радіоактивного цезію в небезпечній для усього живого, ґрунтів та водойм кількості. Радіоактивні речовини залежно від погоди полетять або на Європу, або на Білорусь та Росію.

До 50-кілометрової зони відчуження можуть увійти такі населені пункти Запорізької області: Кам’янка-Дніпровська, Кушугум, Малокатеринівка, Балабине, Балки, Василівка, Велика та Мала Білозерки, Дніпрорудне, Михайлівка. А також деякі населені пункти Дніпропетровської області: Нікополь, Марганець, Покровське, Червоногригорівка, Грушівка, Томаківка, Покров.

Кількість жертв та які міста у зоні ризику радіаційного забруднення

Радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна повідомляла, що кількість загиблих може досягти десятки тисяч, а кількість ліквідаторів аварії може становити близько 1 млн осіб.

Річка Дніпро буде забруднена на довгі десятиліття. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, для ґрунту, води. За її припущеннями, в разі аварії на ЗАЕС потрібно буде негайно відселити людей із Мелітополя, Енергодара, Запоріжжя, Нікополя та Кривого Рогу. У відносно неураженій зоні залишаться лише Ужгород, Львів і частина Волинської області. Втім, ступінь зараження територій України та Європи, Росії та Білорусі залежатиме від відстані та напрямку вітру.

Аварія торкнеться 40 країн

На початку вересня 2022 року вчені Укргідрометцентру змоделювали умовний вибух на Запорізькій АЕС. Простеживши, куди на той момент дув вітер, вчені дали невтішний прогноз. Так, одразу радіація торкнулася б півдня України, а саме Херсонщини та Запоріжжя. Потім вона б охопила всю територію Криму, а далі через Чорне море рухалася б південно-західною територією планети. Радіація зачепила б одразу щонайменше п’ять країн: Туреччину, Грецію, Болгарію, Молдову та Румунію.

Колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков заявив, що, за його розрахунками, якщо на ЗАЕС станеться аварія, то це торкнеться приблизно 1 мільярда людей у 40 країнах світу.