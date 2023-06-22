Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації: Зеленський опублікував термінове звернення

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 669

Президент України закликає усі країни, міжнародні організації та все людство діяти, щоб зупинити країну-терориста

Українська розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції. Окупанти все підготували для цього.

Про це щойно повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Його звернення також опубліковано на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Глава держави заявив, що Україна передає всю наявну інформацію партнерам.

— Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру… Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам — кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи й ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може й повинен діяти, — сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Запорізька атомна станція є найбільшою у Європі. Всі у світі — МАГАТЕ, усі країни, усі лідери — точно знають, що там відбувається.

Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії: окупує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст та тримає там зброю і військових.

Зазначимо, що українська влада неодноразово звертала увагу західних партнерів, що росіяни мінують ЗАЕС і Каховську ГЕС, бо бачать відсутність адекватної союзної реакції.

Що робити в разі аварії на Запорізькій АЕС

Якщо почули оповіщення про радіаційну загрозу?

Викид може бути контрольованим. На атомних електростанціях є системи, які спрямовані на те, щоб убезпечити довкілля від того, що перебуває всередині герметичної оболонки атомної електростанції. Але алгоритм дій такий:

дослухатися до офіційних повідомлень,

перейти до укриття,

подбати про бутильовану воду,

загорнути харчові продукти в герметичні пакети,

взяти маску й респіратор,

мати одяг, який легко помити (плащ, гумові чоботи).

Укриття — що можна використати для укриття та як довго в них можна перебувати?

може підійти кімната, де від джерела радіації відділяють дві стіни або підвал,

термін перебування в укритті — доба,

не виходити з укриття без відповідних сигналів,

у підвалі облаштувати зв’язок, аби отримувати сповіщення про подальші дії.

Як зрозуміти, що укриття надійне?

приміщення має бути якомога далі від зовнішніх стін (коридори чи підвальне приміщення),

зачинені вікна, двері,

необхідний запас харчових продуктів.

Якщо в укритті немає на вікнах скла чи не повністю зачиняються двері?

Це може бути критичним, за можливості намагайтеся їх герметизувати, наскільки це можливо. Зрозуміло, що ви не зможете відсікти всі радіоактивні аерозолі, які перебувають у повітрі. Проте чим більше ви герметизуєте своє укриття, тим меншу дозу опромінення отримаєте під час аварії, тому за можливості двері ущільнюйте, вікна зачиняйте, заставляйте хоча б чимось. Одягайте респіратор.

Чи правда, що краще поїхати від джерела випромінювання?

Передчасна евакуація може бути шкідливою, тому що ви можете, перебуваючи в автомобілі, навпаки, потрапити на тяжку фазу аварії та отримати непомірно більші дози опромінення, ніж ви б отримали, якби залишилися в укритті.

Досвід аварії на ЧАЕС

Аварія на ЧАЕС була першою масштабною аварією на атомній електростанції, і не було ще чіткого виваженого механізму того, що саме потрібно робити, як саме потрібно діяти, як захищати населення. Після аварії на Чорнобильській АЕС було проведено безліч заходів міжнародною спільнотою та Україною з приводу того, як реагувати на таку подію, і тому є кризові центри на атомних електричних станціях, які постійно функціонують, і також є інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання.

На цей час попередньо розповсюджені препарати стабільного йоду по території навколо атомних електростанцій. Є інструменти прогнозування, відпрацьовані технології та постійні групи, які працюватимуть, на місцях проводять реальні навчання, тренування з приводу того, як потрібно діяти в разі аварії на атомній електростанції.

Які чинники іонізувального випромінювання несуть найбільшу шкоду організму?

Іонізувальне випромінювання несе певну шкоду організму, оскільки воно впливає на організм і взаємодіє з, наприклад, молекулами води, які є в організмі. Типи іонізувального випромінювання, як-от альфа-, бета-, гамма- нейтронне випромінювання, рентгенівське випромінювання. Вони несуть різну загрозу для організму, і кожен із них так чи інакше впливає на організм і може завдавати йому шкоди.

Зокрема, найбільш проникними до організму є гамма-випромінювання. А як ми знаємо, альфа-, бета-випромінювання більше зашкоджує, коли випадає на шкіру, одяг.

Як іонізувальне випромінювання (радіація) впливає на організм?

радіації іонізує воду в нашому організмі, утворює солі, які шкідливо на нього впливають,

радіація руйнує молекули ДНК й викликає ракові пухлини.

Основні принципи захисту від опромінення

захист відстанню (перебувати якомога далі від джерела опромінення),

захист часом (перебувати якомога менше часу поблизу джерела опромінення),

захист екраном (розташовувати щось між собою і джерелом опромінення).

Діяльність органів, які забезпечують ядерну безпеку, не припинена, вони функціонують. Інформаційні центри працюють, і в разі небезпечної ситуації повідомлення будуть і населення буде захищене.