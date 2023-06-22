У департаменті освіти Кременчука відремонтують укриття за 1,22 мільйони

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21 червня департамент освіти Кременчука уклав договір із ФОП Володимир Володимирович Дробязко на виконання робіт із поточного ремонту та облаштування найпростішого укриття адміністративної будівлі по вул. Лейтенанта Покладова, 3. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 1,22 млн гривень.

Договір уклали без торгів. Договір про виконання робіт, технічне завдання з переліком робіт — у систему традиційно не завантажений. Єдине, що відомо — термін виконання робіт — до 31 серпня 2023 року.

Зазначимо, що 19 червня департамент освіти Кременчука уклав договір із ФОП Володимир Олександрович Дроб’язко (ціна — 36,4 тис. гривень) на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи з проведення капітального ремонту підвалу департаменту. Однак його розірвали за згодою сторін — ймовірно, через рішення робити поточний, а не капітальний ремонт.

При цьому на інші капітальні ремонти в укриттях (приміром, у 1-й гімназії) проєкти та проведення експертизи не замовляли.

Щодо укриття у департаменті освіти, то, як зазначав раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький, його використовуватимуть учні ліцею № 10. Раніше у цьому приміщенні був архів департаменту.

Нагадаємо, у Кременчуці від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну не працює жодна комунальна школа через відсутність укриттів. З кінця минулого року батьки кременчуцьких дітей почали вимагати від влади міста відкриття шкіл та садочків.

Під час минулої сесії міської ради департамент освіти Кременчука нарешті озвучив інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста. Так, станом на сьогодні роботи з облаштування укриттів завершили лише в чотирьох гімназіях міста, в десяти — завершили проєктування та розпочали роботи. Для деяких навчальних закладів зараз тільки розробляють проєкти щодо облаштування сховищ. Тут йдеться про гімназії № 1, 2, 3, 8, 21, 22 та 31.

Влада Кременчука нарешті розкрила «таємну» інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста



