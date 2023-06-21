Кременчуцька гімназія №1 замовила роботи з облаштування укриття

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 229

19 червня Кременчуцька гімназія № 1 уклала договір із ФОП Володимир Дробязко на виконання робіт із капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття у приміщенні школи. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна угоди склала 933,5 тис. гривень.

Договір у систему традиційно не завантажений, тому дізнатися обсяг та перелік робіт в майбутньому укритті школи неможливо. Термін виконання робіт — до 31 грудня 2023 року.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Володимир Дробязко зареєстрований у Кременчуці у 2017 році. Основний вид діяльності — будівництво. У публічних закупівлях бере участь із 2018 року. За цей період уклав договорів на 7,2 млн гривень, всі — виключно з кременчуцькими комунальними установами.

Нагадаємо, у Кременчуці від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну не працює жодна комунальна школа через відсутність укриттів. З кінця минулого року батьки кременчуцьких дітей почали вимагати від влади міста відкриття шкіл та садочків.

Під час минулої сесії міської ради департамент освіти Кременчук нарешті озвучив інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста. Так, станом на сьогодні роботи з облаштування укриттів завершили лише в чотирьох гімназіях міста, в десяти — завершили проєкутвання та розпочали роботи. Для деяких навчальних закладів зараз тільки розробляють проєкти щодо облаштування сховищ. Тут йдеться про гімназії № 1, 2, 3, 8, 21, 22, 31.

Влада Кременчука нарешті розкрила «таємну» інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста



