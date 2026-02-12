ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці хочуть підвищити кошторисну зарплату в будівництві до 23,8 тис. грн

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 162

Підставою стало звернення КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» від 9 лютого 2026 року

На позачерговій сесії міськради планують розглянути питання встановлення на 2026 рік нового розміру кошторисної заробітної плати для об’єктів, що будують за кошти громади. Департамент економіки пропонує встановити розмір зарплати робітникам не нижче 23 812,34 грн. Про це стало відомо з проєкту рішення міськради.

Цей показник враховуватимуть під час складання інвесторської кошторисної документації, при взаєморозрахунках за виконані будівельні роботи, для об’єктів, що фінансуються з бюджету громади, для проєктів комунальних підприємств, установ та організацій, а також для об’єктів, що реалізуються за кредитами під державні гарантії.

Підставою стало звернення КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» від 9 лютого 2026 року.

Також враховано постанову Кабміну № 1512 від 19 листопада 2025 року «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Документ передбачає, що розмір кошторисної зарплати не може бути нижчим за мінімальні гарантії для працівників будівництва за розрядом складності робіт 3,8, визначені Галузевою угодою.

Нагадаємо, що у 2025 році робітники отримували 21 тис. 100 гривень.

Автор: Телеграф
Вверх